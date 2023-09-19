Хамулев Артем Никифорович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Хамулев Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Хамулева Варвара Артемовна
Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Хамулев Николай Артемович
Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна
Смерть
Около 1943