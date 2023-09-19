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Хамулев Артем Никифорович

Место рождения

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1927 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Хамулев Никифор

Мать: не указана

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Хамулева Варвара Артемовна

Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Хамулев Николай Артемович

Мать ребёнка: Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Около 1943
Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область

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