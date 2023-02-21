Иванова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Ерофеевна

Отец ребёнка: Иванов Ерофей Антонович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
5 семья в ревизии 1834
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иванов Федор Ерофеевич

Отец ребёнка: Иванов Ерофей Антонович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
5 семья в ревизии 1834
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Ерофеевна

Отец ребёнка: Иванов Ерофей Антонович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
5 семья в ревизии 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Ерофей Антонович

Смерть
До 1843
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