Иванова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Ерофеевна
Отец ребёнка: Иванов Ерофей Антонович
5 семья в ревизии 1834
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Иванов Ерофей Антонович
5 семья в ревизии 1834
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Ерофеевна
Отец ребёнка: Иванов Ерофей Антонович
5 семья в ревизии 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1843