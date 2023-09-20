- (Любимцева) Феодосия Нефёдовна/Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1885 ст.
Дата смертиПосле 07.12.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.10-11 (Рождение №-26ж)
Крещение
25.05.1885 ст.
Крёстный отец: Дмитрий Филиппович - крестьянский сын-собственник из д.Пехарово Крёстная мать: Ксения Ларионовна - крестьянская девица из д.Пехарово
Восприемник
21.02.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.52-53 (Рождение №-11ж) Крёстная дочь - Соловьёва Евдокия Петровна из д.Пехарово
Бракосочетание
03.11.1902 ст.
Муж: - Иван Гаврилович
Смерть
После 07.12.1909