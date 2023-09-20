- (Любимцева) Феодосия Нефёдовна/Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Любимцева) Феодосия Нефёдовна/Мефодьевна

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.05.1885 ст.

Дата смерти

После 07.12.1909

Пол

Женский

Отец

После 1846 г.р.

Мать

До 1845 г.р.

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885 ст.

Отец: Любимцев Мефодий (Нефёд) Алексеевич

Мать: Любимцева (-) Анастасия Павловна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.10-11 (Рождение №-26ж)
Крещение
25.05.1885 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Дмитрий Филиппович - крестьянский сын-собственник из д.Пехарово Крёстная мать: Ксения Ларионовна - крестьянская девица из д.Пехарово
Восприемник
21.02.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.52-53 (Рождение №-11ж) Крёстная дочь - Соловьёва Евдокия Петровна из д.Пехарово
Бракосочетание
03.11.1902 ст.

Муж: - Иван Гаврилович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 07.12.1909

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