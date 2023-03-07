Фетисов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти08.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: Фетисов Петр Алексеевич
Мать: Фетисова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
17.11.1941
Дочь: Фетисова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Фетисова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетисова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.04.1989
Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область