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Фетисов Василий Петрович

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Место рождения

Татьяновка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

08.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: Фетисов Петр Алексеевич

Мать: Фетисова Анна Захаровна

Татьяновка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1941

Дочь: Фетисова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Фетисова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.04.1989
Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область
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