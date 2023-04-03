Аграфена Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Матвей Захаров
Отец ребёнка: Захар Леонов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Захарова
Отец ребёнка: Захар Леонов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Захар Леонов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Родион Захаров
Отец ребёнка: Захар Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Леонов
Смерть
Неизвестно