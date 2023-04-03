Аграфена Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Мартинова

Аграфена Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Матвей Захаров

Отец ребёнка: Захар Леонов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Захарова

Отец ребёнка: Захар Леонов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Захарова

Отец ребёнка: Захар Леонов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Родион Захаров

Отец ребёнка: Захар Леонов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Леонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close