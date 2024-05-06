Копанев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Копанев Иван Фёдорович
Мать: Евдокия Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Копанев Лев Петрович
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Копанева Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Копанева Александра Петровна
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна
Смерть
1937