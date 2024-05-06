Копанев Петр Иванович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копанев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Копанев Иван Фёдорович

Мать: Евдокия Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уточкина Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Копанев Лев Петрович

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна

Новотулка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Копанева Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна

Новотулка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Копанева Александра Петровна

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна

Новотулка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Копанев Никита Петрович

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Антоновна

Новотулка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1937

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