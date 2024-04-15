Фёдор Сысоев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1817
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысой Андреев
Мать: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: () зар Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайло Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Александр) Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Смерть
1817