Фёдор Сысоев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Сысоев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысой Андреев

Мать: Дарья Семёнова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: () зар Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайло Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Александр) Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Смерть
1817

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