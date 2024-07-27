Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степуленок Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степуленок Вадим Дмитриевич
Отец ребёнка: Степуленок Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степуленок Митя Дмитриевич
Отец ребёнка: Степуленок Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степуленок Алефтина Дмитриевна
Отец ребёнка: Степуленок Дмитрий
Смерть
Неизвестно