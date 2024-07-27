Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демиденок Василий Степанович

Мать: Демиденок Маланья Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степуленок Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степуленок Вадим Дмитриевич

Отец ребёнка: Степуленок Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степуленок Митя Дмитриевич

Отец ребёнка: Степуленок Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степуленок Алефтина Дмитриевна

Отец ребёнка: Степуленок Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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