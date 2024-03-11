Рыжих (Саввина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Разведены
Рождение ребёнка
30.07.1977
Дочь: Куруленко (Рыжих) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Рыжих Владимир Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1982
Дочь: Филиппова (Рыжих) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Рыжих Владимир Павлович