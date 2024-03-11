Рыжих (Саввина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжих (Саввина) Татьяна Александровна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

12.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958

Отец: Саввин Александр Никифорович

Мать: Таныгина (Коренева) Вера Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошкин Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжих Владимир Павлович

Разведены
Рождение ребёнка
30.07.1977

Дочь: Куруленко (Рыжих) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Рыжих Владимир Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.12.1982

Дочь: Филиппова (Рыжих) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Рыжих Владимир Павлович

Омск, город Омск, Омская область

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