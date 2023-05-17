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Сарыглар Алтея Начыновна
Сарыглар Алтея Начыновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2021
Пол
Женский
Отец
Сарыглар Начын Аясович
1994 г.р.
Мать
Сарыглар (Кыргыс) Артыжана Викторовна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2021
Отец:
Сарыглар Начын Аясович
Мать:
Сарыглар Артыжана Викторовна
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