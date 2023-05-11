Климова Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.984

Отец: не указан

Мать: Осколкова Елена Валерьевна

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