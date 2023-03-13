Папыринъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1905
Сын: Папыринъ Александръ
Мать ребёнка: Папырина Ефимья Прокопьева
Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно