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Прокопьев Харлампий Перфильевич

Место рождения

Черемшанка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Мать: Прокопьева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Елена

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Прокопьева) Евдокия Харлампиевна

Мать ребёнка: Прокопьева Елена

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Прокопьева) Лукерья Харлампиевна

Мать ребёнка: Прокопьева Елена

Смерть
Неизвестно

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