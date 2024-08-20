Прокопьев Харлампий Перфильевич
Место рожденияЧеремшанка
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Мать: Прокопьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопьева Елена
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Прокопьева) Евдокия Харлампиевна
Мать ребёнка: Прокопьева Елена
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Прокопьева) Лукерья Харлампиевна
Мать ребёнка: Прокопьева Елена
Смерть
Неизвестно