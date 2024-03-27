Шагида Хабибулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакир
Отец ребёнка: Мухаметкул
Рождение ребёнка
09.11.1845
Сын: Ахметзян
Отец ребёнка: Мухаметкул
Рождение ребёнка
08.03.1847
Сын: Нигматзян
Отец ребёнка: Мухаметкул
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Мухамедшах
Отец ребёнка: Мухаметкул