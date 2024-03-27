Шагида Хабибулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагида Хабибулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакир

Отец ребёнка: Мухаметкул

Рождение ребёнка
09.11.1845

Сын: Ахметзян

Отец ребёнка: Мухаметкул

Рождение ребёнка
08.03.1847

Сын: Нигматзян

Отец ребёнка: Мухаметкул

Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Мухамедшах

Отец ребёнка: Мухаметкул

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