Седова Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Феодосия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Дружинин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Василий

Рождение ребёнка
10.06.1924

Сын: Седов Валентин Семёнович

Отец ребёнка: Седов Семён Герасимович

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1967

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