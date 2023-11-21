Седова Феодосия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дружинин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Василий
Рождение ребёнка
10.06.1924
Отец ребёнка: Седов Семён Герасимович
Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1967