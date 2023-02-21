Кандалова (Бирина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Бирин Александр Иванович
Мать: Бирина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно