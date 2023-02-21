Кандалова (Бирина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалова (Бирина) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Бирин Александр Иванович

Мать: Бирина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандалов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандалов Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандалов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандалов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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