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Моисеев Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Чеснокова

Дата рождения

1895

Дата смерти

12.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Моисеев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Анисья И

Рождение ребёнка
20.06.1929

Сын: Моисеев Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Моисеева Анисья И

Смерть
12.04.1976
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
р.п. Затон коронаросклероз атеросклеротический

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