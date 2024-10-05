Моисеев Афанасий Тимофеевич
Место рожденияЧеснокова
Дата рождения1895
Дата смерти12.04.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Моисеев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Анисья И
Рождение ребёнка
20.06.1929
Мать ребёнка: Моисеева Анисья И
Смерть
12.04.1976
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
р.п. Затон коронаросклероз атеросклеротический