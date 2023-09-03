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Астахова Феона Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1911

Дата смерти

08.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911

Отец: Кирсанов Степан

Мать: Кирсанова Екатерина

Рождение ребёнка
13.09.1930

Дочь: Коваленко Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Астахов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Астахов Иван Семёнович

Бракосочетание
31.01.1951

Муж: Астахов Иван Семёнович

Бракосочетание
31.01.1951

Муж: Астахов Иван Семёнович

Смерть
08.08.1978
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