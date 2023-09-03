Астахова Феона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1911
Дата смерти08.08.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911
Отец: Кирсанов Степан
Мать: Кирсанова Екатерина
Рождение ребёнка
13.09.1930
Дочь: Коваленко Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
05.10.1937
Отец ребёнка: Астахов Иван Семёнович
Бракосочетание
31.01.1951
Бракосочетание
31.01.1951
Смерть
08.08.1978