Факеев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1917
Дата смерти26.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Шерстнёв Владимир Петрович
Мать ребёнка: Шерстнёва Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шерстнёва Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каляева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шерстнёва Любовь Григорьевна
Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
с Чкаловское а не Тарлыковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1981