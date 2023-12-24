Факеев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Факеев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1917

Дата смерти

26.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Шерстнёв Владимир Петрович

Мать ребёнка: Шерстнёва Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстнёв Виктор Петрович

Мать ребёнка: Шерстнёва Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каляева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шерстнёва Любовь Григорьевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
с Чкаловское а не Тарлыковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнёва Любовь Григорьевна

Смерть
26.06.1981
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