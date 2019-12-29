Юсупов Мунавир Шайагзамович
Место рожденияСтароарсланбеково
Дата рождения29.12.1928
Дата смерти03.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юсупова (Аскарова) Закия Хасиятовна
Смерть
03.07.1993
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан