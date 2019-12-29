Юсупов Мунавир Шайагзамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Мунавир Шайагзамович

Место рождения

Староарсланбеково

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

03.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Юсупов Шайагзам Юсупович

Мать: Юсупова Фатиха Рахматулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова (Аскарова) Закия Хасиятовна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Аскарова) Закия Хасиятовна

Смерть
03.07.1993
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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