Березина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Березина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Березин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лопатина - Березина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Березин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Березин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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