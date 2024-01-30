Березина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Березина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Березин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лопатина - Березина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Березин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Березин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Березин Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно