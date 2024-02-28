Якутович Кондрат Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Якутович Матвей Андреевич
Мать: Якутович Анастасия
Рождение ребёнка
27.12.1907 ст.
Сын: Якутович Андрей Кондратов
Мать ребёнка: Якутович Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915 ст.
Мать ребёнка: Якутович Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969