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Якутович Кондрат Матвеевич

Место рождения

Кавказ, Кормянский район, Гомельская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Якутович Матвей Андреевич

Мать: Якутович Анастасия

Кавказ, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.12.1907 ст.

Сын: Якутович Андрей Кондратов

Мать ребёнка: Якутович Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Якутович Федор Кондратов

Мать ребёнка: не указана

Кавказ, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Якутович Павел Кондратов

Мать ребёнка: Якутович Прасковья Михайловна

Кавказ, Кормянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якутович Прасковья Михайловна

Смерть
1969
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