Lefton Ronald — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLefton Ronald

Lefton Ronald

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1936

Дата смерти

13.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1936

Отец: Lefton Milton

Мать: Lefton Esther

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.12.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close