Lefton Ronald
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1936
Дата смерти13.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1936
Отец: Lefton Milton
Мать: Lefton Esther
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.12.1993