Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич
Рождение ребёнка
20.11.1908
Дочь: Фадеева Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Фадеева Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Василий Фокич
Смерть
Неизвестно