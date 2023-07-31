Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Фадеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич

Зеленец, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.11.1908

Дочь: Фадеева Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич

Зеленец, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Фадеева Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич

Зеленец, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фадеев Василий Фокич

Зеленец, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Василий Фокич

Смерть
Неизвестно
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