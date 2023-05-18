Черемисинов Николай
Место рожденияс.Новотроицкое, Шабалинского р-на, Кировской области
Дата рождения15.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1948
Отец: Черемисинов Иван
Мать: Черемисинова Раиса
с.Новотроицкое, Шабалинского р-на, Кировской области
Образование
С ?.09.1955 по ?.06.1963
Бурундучихинская основная школа Поназыревского р-на Кировской обл
высшее
Образование
С ?.09.1963 по ?.06.1964
средняя школа п.Якшанга Костромской обл
Образование
С ?.09.1964 по ?.06.1966
средняя школа №20
Бракосочетание
?.09.1967
Жена: Сидорова Альбина
Образование
С ?.09.1968 по ?.06.1973
Красноярский политехнический институт
высшее | инженер
Рождение ребёнка
24.06.1972
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сидорова Альбина
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1981
Сын: Черемисинов Антон
Мать ребёнка: Черемисинова Галина
Развод
1981
Жена: Сидорова Альбина
Бракосочетание
13.12.1983
Жена: Черемисинова Галина
обычная регистрация
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Черемисинов Иван
Мать ребёнка: Черемисинова Галина
Рождение ребёнка
09.08.1987
Сын: Черемисинов Сергей
Мать ребёнка: Черемисинова Галина
Место жительства
Неизвестно