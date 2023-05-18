Черемисинов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремисинов Николай

Черемисинов Николай

Место рождения

с.Новотроицкое, Шабалинского р-на, Кировской области

Дата рождения

15.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1948

Отец: Черемисинов Иван

Мать: Черемисинова Раиса

с.Новотроицкое, Шабалинского р-на, Кировской области
Образование
С ?.09.1955 по ?.06.1963
Бурундучихинская основная школа Поназыревского р-на Кировской обл
высшее
Образование
С ?.09.1963 по ?.06.1964
средняя школа п.Якшанга Костромской обл
Образование
С ?.09.1964 по ?.06.1966
Канск, город Канск, Красноярский край
средняя школа №20
Бракосочетание
?.09.1967

Жена: Сидорова Альбина

Канск, город Канск, Красноярский край
Образование
С ?.09.1968 по ?.06.1973
Красноярский политехнический институт
высшее | инженер
Рождение ребёнка
24.06.1972

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сидорова Альбина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1981

Сын: Черемисинов Антон

Мать ребёнка: Черемисинова Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
Развод
1981

Жена: Сидорова Альбина

Бракосочетание
13.12.1983

Жена: Черемисинова Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
обычная регистрация
Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Черемисинов Иван

Мать ребёнка: Черемисинова Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.08.1987

Сын: Черемисинов Сергей

Мать ребёнка: Черемисинова Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close