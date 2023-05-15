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Бабаев Степан Ильич

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

28.11.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1779 ст.

Отец: Бабаев Илья Карпович

Мать: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 71.
Крещение
05.12.1779 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: крестьянин деревни Борова Наум Бердников и жена Алексея Емельянова Настасья Ивановна. Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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