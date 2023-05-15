Бабаев Степан Ильич
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения28.11.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
28.11.1779 ст.
Отец: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 71.
Крещение
05.12.1779 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: крестьянин деревни Борова Наум Бердников и жена Алексея Емельянова Настасья Ивановна. Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173,... Показать все
Смерть
Неизвестно