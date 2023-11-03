Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шубин Егор Тихонов

Мать: Шубина Варвара Яковлевна

Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Саушкин Григорий Иванович

Токушинского казачья дочь девица 17 лет
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Шмурыгина Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1921

Дочь: Лазарева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1925

Сын: Саушкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1926

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Саушкин Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Смерть
1940
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