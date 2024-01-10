Хаматвалеева Галиябану Сафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаматвалеева Галиябану Сафиевна

Хаматвалеева Галиябану Сафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович

д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович

д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович

д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаматвалеев Фидаэль Нотфуллович

Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович

д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаматвалеев Юсуп Нотфуллович

Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович

д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович

д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Смерть
Неизвестно
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