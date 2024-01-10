Хаматвалеева Галиябану Сафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1953
д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1955
д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаматвалеев Фидаэль Нотфуллович
Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович
д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаматвалеев Юсуп Нотфуллович
Отец ребёнка: Хаматвалеев Нотфулла Муллагиллович
д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Степная Шентала Алексеевского р-на ТАССР
Смерть
Неизвестно