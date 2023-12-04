Ефремов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.2014

Сын: Ефремов Виктор Романович

Мать ребёнка: Ефремова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
06.06.2019

Сын: Ефремов Владимир Романович

Мать ребёнка: Ефремова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.2022

Сын: Ефремов Александр Романович

Мать ребёнка: Ефремова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Мария Сергеевна

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