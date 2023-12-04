Ефремов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.2014
Мать ребёнка: Ефремова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
06.06.2019
Сын: Ефремов Владимир Романович
Мать ребёнка: Ефремова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.2022
Сын: Ефремов Александр Романович
Мать ребёнка: Ефремова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Мария Сергеевна