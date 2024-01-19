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Лямцева Антонина Михайловна
Лямцева Антонина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1939
Пол
Женский
Отец
Лямцев Михаил Иванович
1915 г.р.
Мать
Горохова Прасковья Васильевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Отец:
Лямцев Михаил Иванович
Мать:
Горохова Прасковья Васильевна
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