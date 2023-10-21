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Горлов Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Горлов Дмитрий

Мать: Горлова т. Паня или Аполинария

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
15.08.1932

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1934

Сын: Горлов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
09.03.1938

Сын: Горлов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна

Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Прасковья Семёновна

Смерть
17.08.1942
Сталинградский фронт
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сталинградская область
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