Горлов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения1904
Дата смерти17.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Горлов Дмитрий
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
15.08.1932
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
09.03.1938
Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горлова Прасковья Семёновна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1942
Сталинградский фронт
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сталинградская область