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Фоменко Ольга Петровна
Фоменко Ольга Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фоменко Петр Арсентьевич
18 г.р.
Мать
Фоменко *
18 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19
Отец:
Фоменко Петр Арсентьевич
Мать:
Фоменко *
Смерть
Неизвестно
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