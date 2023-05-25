Фоменко Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

18 г.р.

Мать

18 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19

Отец: Фоменко Петр Арсентьевич

Мать: Фоменко *

Смерть
Неизвестно
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