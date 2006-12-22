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Доценко Дарья Денисовна
Доценко Дарья Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.2006
Пол
Женский
Отец
Доценко Денис Владимирович
Мать
Доценко Ирина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2006
Отец:
Доценко Денис Владимирович
Мать:
Доценко Ирина Николаевна
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