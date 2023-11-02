Епифанов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1940

Сын: Епифанов Юрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1942

Сын: Епифанов Павел Степанович

Мать ребёнка: Епифанова Просковья Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1945

Сын: Епифанов Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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