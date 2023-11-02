Епифанов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1942
Сын: Епифанов Павел Степанович
Мать ребёнка: Епифанова Просковья Васильевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1945
Сын: Епифанов Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно