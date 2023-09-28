Терёхин Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1963
Рождение ребёнка
28.11.1981
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1986
Сын: Терёхин Валерий Валерьевич
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
25.08.1993
Сын: Терёхин Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терёхина Наталья Иванова