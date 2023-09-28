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Терёхин Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1963

Отец: Сумской Василий Иванович

Мать: Кулакова Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
28.11.1981

Сын: Терёхин Денис Валерьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
06.02.1986

Сын: Терёхин Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
25.08.1993

Сын: Терёхин Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терёхина Наталья Иванова

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