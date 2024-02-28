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Михайлова Людмила Леонидовна

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

23.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.08.1990

Дочь: Михайлова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.2000

Сын: Михайлов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Андрей Витальевич

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