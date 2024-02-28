Михайлова Людмила Леонидовна
Место рождения
Дата рождения23.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1990
Дочь: Михайлова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
10.08.2000
Сын: Михайлов Никита Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно