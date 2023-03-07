Фроликов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти18.10.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Военная служба
Неизвестно
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.10.1944
Литовская ССР, Мариямпольский уезд, Вилкавишская вол., д. Пошейменя
Похороны
Неизвестно
ГЛР 1830 Первичное место захоронения: Литовская ССР, Мариямпольский уезд, Вилкавишская вол., д. Пошейменя могила № 19