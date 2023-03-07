Фроликов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроликов Николай Павлович

Фроликов Николай Павлович

avatar

Место рождения

Красная Слобода, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

18.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Фроликов Павел Дмитриевич

Мать: Фроликова Евдокия Ефимова

Красная Слобода, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.10.1944
Литовская ССР, Мариямпольский уезд, Вилкавишская вол., д. Пошейменя
Похороны
Неизвестно
ГЛР 1830 Первичное место захоронения: Литовская ССР, Мариямпольский уезд, Вилкавишская вол., д. Пошейменя могила № 19
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close