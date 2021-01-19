Яппаров Гильмитдин Шайхетдинович
Место рожденияБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Дата рождения12.08.1941
Дата смерти19.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
22.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яппарова Райля Абдулловна
с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яппарова Райля Абдулловна
с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Смерть
19.01.2021
мраково
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
мраково