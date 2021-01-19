Яппаров Гильмитдин Шайхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яппаров Гильмитдин Шайхетдинович

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.

Дата рождения

12.08.1941

Дата смерти

19.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941

Отец: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Мать: Яппарова Магинур Кутлахметовна

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
22.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Райля Абдулловна

с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Райля Абдулловна

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Смерть
19.01.2021
мраково
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
мраково
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