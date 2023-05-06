Человеков Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Человеков Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

06.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
09.07.1934

Дочь: Петрова Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
14.01.?

Сын: Человеков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Человекова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Человеков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Человеков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна

Смерть
06.08.1978
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