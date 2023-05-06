Человеков Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти06.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
09.07.1934
Дочь: Петрова Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
14.01.?
Сын: Человеков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Человеков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Человеков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Человекова Анна Федотовна
Смерть
06.08.1978