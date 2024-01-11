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Тевс Иван Петрович

Место рождения

г.Кривой Рог

Дата рождения

28.12.1918

Дата смерти

05.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918

Отец: Тевс Петр Петрович

Мать: Тевс Наталья Петровна

г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тевс Антонина Никитична

с. Дмитриевка, Беляевского района
Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Тевс Пётр Иванович

Мать ребёнка: Тевс Антонина Никитична

село Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тевс Антонина Никитична

г. Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тевс Антонина Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель немецкого языка
Место жительства
Неизвестно
ул. Ясная 40
Смерть
05.04.1989
г. Орск, Оренбургская область
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