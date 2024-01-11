Тевс Иван Петрович
Место рожденияг.Кривой Рог
Дата рождения28.12.1918
Дата смерти05.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918
Отец: Тевс Петр Петрович
Мать: Тевс Наталья Петровна
г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тевс Антонина Никитична
с. Дмитриевка, Беляевского района
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Тевс Пётр Иванович
Мать ребёнка: Тевс Антонина Никитична
село Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
06.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тевс Антонина Никитична
г. Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тевс Антонина Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель немецкого языка
Место жительства
Неизвестно
ул. Ясная 40
Смерть
05.04.1989
г. Орск, Оренбургская область