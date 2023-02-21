Якубовский ? Мухаремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский ? ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский ? ?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кемелишки, Островецкий район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно