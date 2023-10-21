Банков Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банкова Анна Егоровна
Смерть
1980