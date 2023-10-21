Банков Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банков Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банкова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банкова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банкова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкова Анна Егоровна

Смерть
1980
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