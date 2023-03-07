Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Семен Данилович
Мать: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Николай Михайлович
Мать ребёнка: Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1801
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Акилина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Никитична
Смерть
Неизвестно