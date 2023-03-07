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Михаил Семенович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Семен Данилович

Мать: Екатерина Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Николай Михайлович

Мать ребёнка: Акилина Никитична

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Акилина Никитична

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Акилина Никитична

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Никитична

Смерть
Неизвестно
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