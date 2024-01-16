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Корзников Сила Семёнович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Корзников Семён Гурьевич

Мать: Корзникова Агриппина Германовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1820

Сын: Корзников Яков Силович

Мать ребёнка: Корзникова Ульяна Васильевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марья (Мария) Силовна

Мать ребёнка: Корзникова Ульяна Васильевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корзников Кирик Силович

Мать ребёнка: Корзникова Ульяна Васильевна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Ульяна Васильевна

д. Пестерево
Смерть
1850
д. Пестерево
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