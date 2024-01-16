Корзников Сила Семёнович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1794
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Корзникова Ульяна Васильевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марья (Мария) Силовна
Мать ребёнка: Корзникова Ульяна Васильевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Корзникова Ульяна Васильевна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
1850
д. Пестерево