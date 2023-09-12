Яков Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Фрол Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Устинья Степанова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Устинья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкина
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно