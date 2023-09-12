Яков Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Фролов

Яков Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Фрол Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкина
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close