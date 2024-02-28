Дэрр (Величко) Евдакия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дэрр (Величко) Евдакия Николаевна

Место рождения

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область

Дата рождения

10.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
09.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дэрр Левин Левинович

Рождение ребёнка
25.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дэрр Левин Левинович

Рождение ребёнка
26.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дэрр Левин Левинович

Рождение ребёнка
03.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дэрр Левин Левинович

Рождение ребёнка
02.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дэрр Левин Левинович

Рождение ребёнка
02.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дэрр Левин Левинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дэрр Левин Левинович

Смерть
Неизвестно
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