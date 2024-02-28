Дэрр (Величко) Евдакия Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1957
Рождение ребёнка
25.02.1959
Рождение ребёнка
26.01.1962
Рождение ребёнка
03.01.1966
Рождение ребёнка
02.01.1968
Рождение ребёнка
02.01.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дэрр Левин Левинович
Смерть
Неизвестно