Дубровский Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения27.03.1898 ст.
Дата смерти28.08.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1898 ст.
№ 21. 27 марта 1898 г. рожден, крещен 29. Иоанн. Села Верхне-Почитанского крестьянин уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба православного вероисп... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
28.08.1898 ст.
Причина смерти: от поноса | № 67 и 62. умерли 28 августа 1898 г., погребены 30. Села Верхне-Почитанского крестьянина Павла Данилова Дубровского сын Иоанн 4 мес. и дочь Татьяна 2 года от поноса ГАКе... Показать все