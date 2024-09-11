Дубровский Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровский Иван Павлович

Дубровский Иван Павлович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.03.1898 ст.

Дата смерти

28.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1898 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 21. 27 марта 1898 г. рожден, крещен 29. Иоанн. Села Верхне-Почитанского крестьянин уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба православного вероисп... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
28.08.1898 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от поноса | № 67 и 62. умерли 28 августа 1898 г., погребены 30. Села Верхне-Почитанского крестьянина Павла Данилова Дубровского сын Иоанн 4 мес. и дочь Татьяна 2 года от поноса ГАКе... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.