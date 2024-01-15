Ломакин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.03.1892 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемник при рождении Василия - сына Николая Матвеевича Фисенко
Место жительства
1892
Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно