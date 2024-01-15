Ломакин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.03.1892 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемник при рождении Василия - сына Николая Матвеевича Фисенко
Место жительства
1892
Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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