Бирюков (Кафеев) Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков (Кафеев) Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Курилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Курилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
25.01.1876

Жена: скрыто настройками приватности

Карачарово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.09.1892

Дочь: Тимофеева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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