Бирюков (Кафеев) Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876
Жена: скрыто настройками приватности
Карачарово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.09.1892
Дочь: Тимофеева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно