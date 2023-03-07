Солодянкина Устинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Устинья Петрова

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Место рождения

поч. Мелиховский, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Мелиховский, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Солодянкин Исак Григорьев

Отец ребёнка: Солодянкин Григорий Дорофеев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Солодянкин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Солодянкин Григорий Дорофеев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Григорий Дорофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1775
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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