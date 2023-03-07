Солодянкина Устинья Петрова
Место рожденияпоч. Мелиховский, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Мелиховский, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Солодянкин Исак Григорьев
Отец ребёнка: Солодянкин Григорий Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Солодянкин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Солодянкин Григорий Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1775